Где на фронте сейчас горячее всего: Вениславский назвал направления

Российские оккупанты до сих пор не оставляют попыток захватить Юг и Восток. Там продолжаются самые ожесточенные бои.

Однако наши защитники им профессионально противостоят. Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат Федор Вениславский.

На тему Врагу не удается идти в наступление: карта боевых действий на 30 апреля

По его словам, ни на одном из направлений им не удалось достичь своих целей.

Самая горячая фаза войны сейчас идет по следующим направлениям:

со стороны отдельных районов Луганской и Донецкой областей;

со стороны Запорожья в сторону Донецкой области;

со стороны Харьковской области, из Изюма в направлении Барвенкового.

Однако в связи с тем, что враг несет значительные потери, они сейчас перебрасывают дополнительные подразделения на Изюм, чтобы иметь возможность активизировать свое наступление,

– отметил Вениславский.

Вместе с тем нардеп четко убежден, что к заявленным датам, что для россиян являются символическими, враг точно не будет иметь успехов, которыми сможет похвастаться на параде 9 мая.

Что говорят в Генштабе

По данным Генштаба, россияне проводят наступательные действия, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Это позволит им получить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

Вдоль линии столкновения и в приграничных районах оккупанты бьют по позициям Вооруженных Сил Украины и гражданской инфраструктуре из артиллерии и авиации.

Наши защитники активно и уверенно дают отпор российским захватчикам, пришедшим на нашу землю. Потери врага – колоссальные. Они демотивируют других российских военных приобщаться к войне. Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры СБУ.



Боевые действия в Украине по состоянию на утро 30 апреля / Карта Liveuamap