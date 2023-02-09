"Терариум" на месте, – разведка о якобы исчезновении Шойгу из публичного пространства

Министр обороны России Сергей Шойгу в последние месяцы все меньше появляется в публичном информационном пространстве. В то же время в Главном управлении разведки ответили, может ли это о чем-то свидетельствовать или нет.

Сергей Шойгу не так часто вылезает из своего бункера. Последнее, о чем он заявлял публично, касается "побед" оккупантов на Донецком направлении. Хотя впоследствии оказалось, что и то – неправда.

Читайте также Тысячи танков, сотни истребителей: Foreign Policy описало подготовку России к новому наступлению

Спикер ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона констатировал, что беспокоится о присутствии или отсутствии враждебных чиновников не нужно, – информирует 24 Канал.

Выход Шойгу из публичной плоскости ничего не изменяет

По словам Юсова, вероятно, Кремль проводит определенные замеры общественных настроений и, опираясь на это, кого-то меньше показывает по телевидению, а кого-то – больше. Однако вообще это никакой роли для Украины не играет, ведь Шойгу был и является главой оборонного ведомства России.

В какие-то моменты Кремль видит кого-нибудь более популярным, кого-то – менее. Но это существенно ни на что не влияет. Шойгу остается на своем месте и то, что меньше показывают по телевидению, – ничего не меняет,

– констатировал Юсов.

Кроме того, он вспомнил, что был период, когда самопровозглашенный лидер Чечни Кадыров на время исчезал из публичного пространства, а затем возвращался. Такая же ситуация была главарем террористов Гиркиным и другими "говорящими головами".

Но в конце концов весь этот террариум находится на месте,

– сказал представитель ГУР.

Спикер акцентировал внимание на том, что и Шойгу, и Кадыров, и Гиркин, и все российское общество ответственны за эту войну против нашего государства. По сути, русский народ, согласно опросам, продолжает поддерживать действия "второй армии мира". В частности, он, очевидно, лояльно относится к убийствам гражданским, похищению детей и другим преступлениям оккупантов.

Как именно россияне воруют детей

Поскольку Юсов заговорил о том, что российские оккупанты занимают вывозом украинских детей на свои территории, мы упомянем о материале 24 Канала, в котором подробно описано, как это происходит. Прочитать его вы можете по ссылке.



Как Россия ворует украинских детей / Картинка 24 Канала