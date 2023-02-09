Сєргєй Шойгу не так часто вилазить зі свого бункера. Останнє, про що він заявляв публічно, стосується "перемог" окупантів на Донецькому напрямку. Хоча згодом виявилося, що і те – неправда.

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Речник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону констатував, що турбуватися про присутність чи відсутність ворожих чиновників не потрібно, – інформує 24 Канал.

Вихід Шойгу з публічної площини суті не змінює

За словами Юсова, ймовірно, Кремль проводить певні заміри суспільних настроїв та, опираючись на це, когось менше показує по телебаченню, а когось – більше. Однак загалом це ніякої ролі для України не відіграє, адже Шойгу був і є главою оборонного відомства Росії.

У якісь моменти Кремль бачить когось більш популярним, когось – менш. Але це суттєво ні на що не впливає. Шойгу залишається на своєму місці й те, що менше показують по телебачення, – нічого не змінює,

– констатував Юсов.

Окрім того, він згадав, що був період, коли самопроголошений лідер Чечні Кадиров на деякий час зникав з публічного простору, а потім повертався. Така ж ситуація була ж ватажком терористів Гіркіним та іншими "говорящими головами".

Але зрештою весь цей тераріум перебуває на місці,

– сказав представник ГУР.

Спікер закцентував на тому, що і Шойгу, і Кадиров, і Гіркін, і усе російське суспільство відповідальні за цю війну проти нашої держави. Власне, російський народ, згідно з опитуваннями, продовжує підтримувати дії "другої армії світу". Зокрема, він, очевидно, лояльно ставиться до вбивств цивільних, викрадення дітей та інших злочинів окупантів.

Як саме росіяни крадуть дітей

Оскільки Юсов заговорив про те, що російські окупанти займають вивезенням українських дітей на свої території, ми згадаємо про матеріал 24 Каналу, у якому детально описано, як це відбувається. Прочитати його ви можете за посиланням.



Як Росія краде українських дітей / Картинка 24 Каналу