Не принадлежит себе: в ГУР рассказали, знают ли, где находится Янукович
В ГУР немного рассказали о судьбе Виктора Януковича. Напомним, что его заочно приговорили в Украине к 13 годам лишения свободы за государственную измену.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона подчеркнул, что такие люди как Виктор Янукович, часто сами себе не принадлежат. Украинский разведчик добавил, что четвертый президент Украины находится под наблюдением, передает 24 Канал.
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Что в ГУР рассказали о Януковиче
Украинский разведчик заявил, что российские захватчики охраняют бывшего президента Украины. Более того, он находится под наблюдением оккупантов.
Он (Янукович – 24 Канал) – охраняемое лицо. И здесь немаловажный фактор (россияне – 24 Канал) не только охраняют, но и следят. Можем еще раз подчеркнуть, что это люди, которые сами себе не принадлежат. Поэтому, конечно, он находится под наблюдением,
– сказал представитель ГУР.
Юсов дал понять, что украинской разведке известно местонахождение Януковича. ГУР проводит сбор информации и по другим государственным предателям, а также по военным преступникам.
Последние новости о Януковиче
- Как недавно сообщалось, украинские правоохранители установили, когда именно четвертый глава государства приказал силовикам открыть огонь по майдановцам. По данным следствия, Янукович отдал соответствующий приказ тогдашнему главе МВД Виталию Захарченко 20 февраля 2014 из своей резиденции "Межигорье".
- Напомним, осенью 2023 года завершилось расследование крупнейшего дела Майдана. ДБР обвинило в преступлениях не только четвертого президента Украины, но и тогдашнего главу МВД, его заместителя, тогдашнего главу СБУ и его первого заместителя, а также других чиновников времен Януковича.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов указал на одну из роковых ошибок, которую допустил президент-беглец. По его словам, Янукович окончательно потерял контроль из-за ситуации, связанной с его поездкой в Китай.