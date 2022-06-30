Где там наш Севастополь, – Данилов красноречиво отреагировал на освобождение Змеиного

Вооруженные силы Украины отвоевали Змеиный остров в Черном море. Теперь пришло время деоккупировать и полуостров Крым, аннексированный Россией в 2014 году.

Змеиный – либо украинский, либо безлюдный, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на освобождение Змеиного от россиян. Данилов намекнул на то, что пришло время деоккупировать аннексированный Крым.

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"Где там наш Севастополь?!", – лаконично написал Данилов и добавил красноречивое фото.



Скриншот с твиттера Алексея Данилова

Также секретарь СНБО отметил, что остров Змеиный может быть либо украинским, либо безлюдным. После того как россияне сбежали из Змеиного, на нем никого не осталось. Только, вероятно, остатки сожженной российской техники и тела оккупантов.



Скриншот с твиттера Алексея Данилова

Вооруженные силы Украины освободили остров Змеиный: что известно

Российским военным удалось временно оккупировать Змеиный остров, где они начали наращивать противовоздушную оборону. Остров имеет стратегическое значение для контроля Черного моря.

В июне Вооруженные силы Украины заметно нарастили количество ударов по Змеиному. В четверг, 30 июня, ВСУ наконец-то освободили остров от захватчиков. Украинские ракетные и артиллерийские подразделения нанесли удары по острову Змеиный, после чего российские войска покинули свои позиции.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты не выдержали массированной атаки со стороны ВСУ. Важную роль в освобождении острова сыграли самоходные гаубицы "Богдана".

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что операция на Змеином все еще продолжается. Она сообщила, что перед возвращением украинских сил на остров ВСУ должны убедиться, что оккупанты полностью покинули его. Только после этого будут принимать решения о физическом возвращении на Змеиный.

Российское военно-политическое руководство вполне ожидаемо не осмелилось признать поражение. В Кремле заявили о якобы "жесте доброй воли".

Позицию России высмеял советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, россияне в очередной раз пытаются показать свое поражение как нечто запланированное.

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