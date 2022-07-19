Где украинцы уже получали повестки: журналисты составили рейтинг мест

Журналисты выяснили, где чаще всего украинцы получали повестки. В частности, составили условный рейтинг общественных мест.

Утверждают, что самые высокие шансы получить повестку – ночные рейды. Кстати, повестки могут раздаваться в общественных местах, поскольку это позволяет законодательство.

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Где получали повестки

Журналисты пишут, что за один ночной рейд по столичным клубам полиция вместе с военными вручили более 200 повесток.

Кроме того, в "рейтинге" оказались блокпосты и так называемые "экзотические места и способы". СМИ пишут, что кроме пляжей повестки якобы можно получить и в очереди на АЗС и в магазинах.

Некоторым повестки посылали якобы через смс и в телеграме.

Во Львове – раздавали в церквях.

На Западе повестки выписывали тем, кто незаконно пытался скрыться из страны.

К слову, на сайте президента есть петиция о "запрещении раздачи повесток в общественных местах". Ее поддержали почти 25 тысяч граждан.

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Вручение повестки не означает немедленного призыва в армию. Ее выдают, чтобы человек пришел в Территориальный центр комплектования, где уточнят его военно-учетные данные и состояние здоровья.