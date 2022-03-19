Где в Украине будут гуманитарные коридоры для выезда мирного населения 19 марта: маршруты

На 19 марта украинские власти договорились с российскими оккупантами о 10 гуманитарных коридоров, по которым мирные жители могут покинуть окруженные города и поселки.

Гуманитарные коридоры будут в Донецкой, Киевской и Луганской областях. Об этом рассказала министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Донецкая область

Здесь одна из сложнейших ситуаций с окруженным Мариуполем. Отсюда будет гуманитарный коридор в Запорожье.

Кроме того, из города Мангуш всем мариупольцам, самостоятельно выбравшимся из своего города, будет оказана помощь. Оттуда их вывезут в Бердянск.

Также выехала колонна автобусов, которая вывезет мариупольцев из Бердянска в Запорожье.

Киевская область

Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.

Здесь из села Бервица люди должны самостоятельно выйти к мосту в Мокреце, перейти реку Трубеж в сторону улицы Совхозная. Там будет ждать автобус.

Здесь из села Бервица люди должны самостоятельно выйти к мосту в Мокреце, перейти реку Трубеж в сторону улицы Совхозная. Там будет ждать автобус. Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка.

Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.

Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочерив – Брусилов – Фастов – Белая Церковь.

Луганская область

В Луганской области все гуманитарные коридоры будут направляться в Бахмут.

Лисичанск – Бахмут

Северодонецк – Бахмут

Рубежное – Бахмут

Попасная – Бахмут

Видео обращения Ирины Верещук по поводу гуманитарных коридоров 19 марта