Где в Украине будут гуманитарные коридоры для выезда мирного населения 19 марта: маршруты
На 19 марта украинские власти договорились с российскими оккупантами о 10 гуманитарных коридоров, по которым мирные жители могут покинуть окруженные города и поселки.
Гуманитарные коридоры будут в Донецкой, Киевской и Луганской областях. Об этом рассказала министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
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Донецкая область
Здесь одна из сложнейших ситуаций с окруженным Мариуполем. Отсюда будет гуманитарный коридор в Запорожье.
Кроме того, из города Мангуш всем мариупольцам, самостоятельно выбравшимся из своего города, будет оказана помощь. Оттуда их вывезут в Бердянск.
Также выехала колонна автобусов, которая вывезет мариупольцев из Бердянска в Запорожье.
Киевская область
- Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.
Здесь из села Бервица люди должны самостоятельно выйти к мосту в Мокреце, перейти реку Трубеж в сторону улицы Совхозная. Там будет ждать автобус.
- Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка.
- Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.
- Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочерив – Брусилов – Фастов – Белая Церковь.
Луганская область
В Луганской области все гуманитарные коридоры будут направляться в Бахмут.
- Лисичанск – Бахмут
- Северодонецк – Бахмут
- Рубежное – Бахмут
- Попасная – Бахмут
Видео обращения Ирины Верещук по поводу гуманитарных коридоров 19 марта