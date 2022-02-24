Где в Украине можно спрятаться от российских обстрелов: карта укрытий
24 февраля 2022 , 12:11Читати новину українською
Начало полномасштабного вторжения России в Украину не было неожиданным для бойцов ВСУ и пограничников. Российские захватчики начали нападение с обстрелов нашей территории крылатыми ракетами.
Сейчас Вооруженные силы дают достойный отпор врагу, однако террористически-оккупационные войска продолжают обстрелы объектов гражданской и военной инфраструктуры в разных городах Украины.
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В связи с угрозой для гражданского населения сайт 24 канала напоминает гражданам о местоположении укрытий.
Где можно укрыться от обстрелов в разных городах Украины
Карты укрытий и объектов двойного назначения можно найти по ссылкам:
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Нападение России на Украину: главное
- Около 4:00 24 февраля президент России Владимир Путин объявил "специальную военную операцию на Донбассе". По его словам, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины".
- После этого оккупанты начали обстреливать военные объекты и крупные украинские города.
- Военные ПВО сбили несколько ракет и беспилотников над Киевом. Некоторые ракеты все же попали на территорию военной базы под Броварами и Васильковом.
- Кроме того, под обстрел попали аэродромы и военные базы во многих городах Украины.
- На территории Луганщины, Сумщины, Черниговщины и Харьковщины в наступление перешли также сухопутные войска РФ. Сейчас продолжаются бои, однако в ГПСУ и ВСУ ситуацию называют контролируемой.