Где в Украине можно спрятаться от российских обстрелов: карта укрытий

24 февраля 2022 , 12:11
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Начало полномасштабного вторжения России в Украину не было неожиданным для бойцов ВСУ и пограничников. Российские захватчики начали нападение с обстрелов нашей территории крылатыми ракетами.

Сейчас Вооруженные силы дают достойный отпор врагу, однако террористически-оккупационные войска продолжают обстрелы объектов гражданской и военной инфраструктуры в разных городах Украины.

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В связи с угрозой для гражданского населения сайт 24 канала напоминает гражданам о местоположении укрытий.

Где можно укрыться от обстрелов в разных городах Украины

Карты укрытий и объектов двойного назначения можно найти по ссылкам:

Киев

Харьков

Одесса

Львов

Днепр

Сумы

Николаев

Херсон

Запорожье

Чернигов

Черкассы

Ивано-Франковск

Луцк

Ужгород

Ровно

Хмельницкий

Полтава

Житомир

Винница

Кропивницкий

Тернополь

Черновцы

Донецкая область

Луганская область

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Нападение России на Украину: главное

  • Около 4:00 24 февраля президент России Владимир Путин объявил "специальную военную операцию на Донбассе". По его словам, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины".
  • После этого оккупанты начали обстреливать военные объекты и крупные украинские города.
  • Военные ПВО сбили несколько ракет и беспилотников над Киевом. Некоторые ракеты все же попали на территорию военной базы под Броварами и Васильковом.
  • Кроме того, под обстрел попали аэродромы и военные базы во многих городах Украины.
  • На территории Луганщины, Сумщины, Черниговщины и Харьковщины в наступление перешли также сухопутные войска РФ. Сейчас продолжаются бои, однако в ГПСУ и ВСУ ситуацию называют контролируемой.
Автор: Олексій Чибісов