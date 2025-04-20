"Путин хочет хоть какую-то победу": что россияне будут пытаться захватить к 9 мая

К 9 мая россияне, вероятно, активизируют наступательные действия сразу на трех направлениях. Под особым давлением могут оказаться несколько ключевых областей Украины.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что до 9 мая Россия попытается захватить Луганскую область. именно поэтому для ВСУ сейчас важна Лимано-Купянская ось, особенно на северном направлении – в районе Торского и Белогоровки.

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Населенный пункт Надежда, что на Луганщине, украинские военные недавно взяли под контроль.

Россия будет осуществлять давление сразу на 3 направлениях

Итак, в этом районе ожидается серьезное давление до 9 мая.

Им нужно будет показать, что хотя бы одну область удалось захватить, а мы не позволяем им поднять этот так называемый "флаг",

– отметил Роман Свитан.

Он добавил, что россияне попытаются прорваться к границам Донецкой области. По ширине фронта – от Большой Новоселки до Покровска. Они будут пытаться продемонстрировать продвижение в направлении Днепропетровской области. Россияне будут осуществлять давление в этом секторе. Вероятно, они попытаются захватить несколько городов, где уже идут ожесточенные бои.

Они уже неоднократно заявляли о захвате Торецка, хотя мы до сих пор контролируем часть города. Также сообщали о входе в Часов Яр, хотя это направление остается под нашим контролем. Нам следует быть максимально осторожными на этих участках,

– подчеркнул Свитан.

Он отметил, что сейчас выделяется несколько ключевых направлений, где могут разгореться интенсивные бои: Покровский, Часовоярский и Лимано-Купянский.

Кроме того, Россия будет продолжать давление вдоль Сумской области. Под угрозой остаются населенные пункты Волчанска и Липцов, что под Харьковом, – это зона протяженностью 3 – 4 километра. Враг и в дальнейшем будет осуществлять наступательные действия в этом регионе.

Также нельзя исключать активизацию боевых действий вдоль Черниговско-Брянской границы – между Черниговской областью Украины и Брянской областью России.