В Киевской области могут отключать электроэнергию. В компании назвали населённые пункты, где возможны отключения.

Соответствующую информацию сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети 15 октября. В компании пояснили, что отключения возможны в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК Укрэнерго.

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Кое-где в Киевской области будут выключать свет

Временные стабилизационные отключения могут начаться в вечерние часы и продлятся, пока не уменьшится нагрузка на энергосистему и госэнергокомпания ее не стабилизирует,

– сообщили в компании.

По их данным, о времени возможного отключения и возобновлении поставок света компания сообщит дополнительно

Где в Киевской области могут выключать свет: перечень населенных пунктов

Людей призвали экономить электричество

Киевские региональные электросети призвали людей поддержать энергосистему и уменьшить потребление электроэнергии до минимума:

не включать энергоемкие приборы;

максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 18:00 до 23:00;

бизнес-клиентов – ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений и количество отключенных клиентов. Сейчас это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы в каждом доме был свет,

– пояснили в компании.