Где в Киевской области могут выключать свет: перечень населенных пунктов
Источник:ДТЭК Киевские региональные электросети
В Киевской области могут отключать электроэнергию. В компании назвали населённые пункты, где возможны отключения.
Соответствующую информацию сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети 15 октября. В компании пояснили, что отключения возможны в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК Укрэнерго.
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Кое-где в Киевской области будут выключать свет
Временные стабилизационные отключения могут начаться в вечерние часы и продлятся, пока не уменьшится нагрузка на энергосистему и госэнергокомпания ее не стабилизирует,
– сообщили в компании.
По их данным, о времени возможного отключения и возобновлении поставок света компания сообщит дополнительно
Где в Киевской области могут выключать свет: перечень населенных пунктов
Людей призвали экономить электричество
Киевские региональные электросети призвали людей поддержать энергосистему и уменьшить потребление электроэнергии до минимума:
- не включать энергоемкие приборы;
- максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 18:00 до 23:00;
- бизнес-клиентов – ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.
Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений и количество отключенных клиентов. Сейчас это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы в каждом доме был свет,
– пояснили в компании.