Де на Київщині можуть вимикати світло: перелік населених пунктів

Відповідну інформацію повідомили в ДТЕК Київські регіональні електромережі 15 жовтня. У компанії пояснили, що відключення можливі у разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження НЕК Укренерго.
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Подекуди на Київщині будуть вимикати світло
Тимчасові стабілізаційні відключення можуть розпочатися в вечірні години і триватимуть, поки не зменшиться навантаження на енергосистему і держенергокомпанія її не стабілізує,
– повідомили в компанії.
За їхніми даними, про час можливого відключення та відновлення постачання світла компанія повідомить додатково.
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Людей закликали економити електрику
Київські регіональні електромережі закликали людей підтримати енергосистему та зменшити споживання електроенергії до мінімуму:
- не вмикати енергоємні прилади;
- максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 18:00 до 23:00;
- бізнес-клієнтів – обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.
Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень та кількість відключених клієнтів. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло,
– пояснили в компанії.