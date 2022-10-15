Відповідну інформацію повідомили в ДТЕК Київські регіональні електромережі 15 жовтня. У компанії пояснили, що відключення можливі у разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження НЕК Укренерго.

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Подекуди на Київщині будуть вимикати світло

Тимчасові стабілізаційні відключення можуть розпочатися в вечірні години і триватимуть, поки не зменшиться навантаження на енергосистему і держенергокомпанія її не стабілізує,

– повідомили в компанії.

За їхніми даними, про час можливого відключення та відновлення постачання світла компанія повідомить додатково.

Де на Київщині можуть вимикати світло: перелік населених пунктів

Важливо! Перелік населених пунктів ви також можете переглянути тут. Щоб перевірити, чи ваш населений пункт є у списку, потрібно натиснути CTRL+F, тоді ввести назву. Якщо вона є в переліку, то варто підготуватись до відключення світла.

Людей закликали економити електрику

Київські регіональні електромережі закликали людей підтримати енергосистему та зменшити споживання електроенергії до мінімуму:

не вмикати енергоємні прилади;

максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 18:00 до 23:00;

бізнес-клієнтів – обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень та кількість відключених клієнтів. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло,

– пояснили в компанії.