Какие территории в Курской области контролирует якобы Украина: в ISW сделали анализ

6 августа утром оккупанты заявили о прорыве границы в Курской области. За последние дни минобороны страны-агрессора неоднократно говорило об изгнании "диверсантов" обратно в Украину. Однако бои на территории региона не прекращались.

Российские паблики сообщали, что якобы украинским силам удалось по крайней мере частично захватить город Суджа. В Институте изучения войны сказали, контроль над какими территориями могла потерять Москва за 5 дней наступления в Курской области.

Смотрите также Даже с украинского фронта: кого россияне перебрасывают на Курщину

Есть продвижение

Так, аналитики отметили, что геолокационные кадры и российские отчеты от 10 августа свидетельствуют о том, что украинские силы в основном сохраняют позиции, о которых сообщалось ранее, в Курской области и имеют продвижение чуть дальше.

Связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что "диверсанты" действуют в лесной зоне к северу от Любимовки и к югу от Коренево.

Также тамошние блогеры утверждали, что украинские силы удерживают позиции к северо-западу от Суджи в районе Казачьей Локни и Южного и к западу от Суджи в районе Заолешенки и Гончаровки.

Дополнительные видео с геолокацией, опубликованные 10 августа, указывают на то, что под контролем "диверсантов" ранее находились позиции к северу от Суджи возле Черкасского Поречья.

Геолокационные кадры за 9 августа показывают, что украинцы удерживают позиции к северу от Свердилкового (к северо-западу от Суджи) и в пределах Рубанщины (к западу от Суджи).

Снимки и заявления блогеров за 10 августа подтверждают, что "диверсанты" сохранили позиции в северной части Суджи и продолжают действовать на западных окраинах города.

Также геолокационные кадры, опубликованные 10 августа, показывают, что украинские войска удерживают позиции к югу от Суджи вблизи Мелового и Гуево.

Российские военные блогеры говорили, что украинские силы в дальнейшем осуществляют операции к югу от Суджи вдоль линии Горналь-Гуево-Плехово. Один военкор уверял, что Плехово уже даже занято.

Также отмечалось, что 10 августа "диверсанты" делали отдельные рейды в Пороз и Мокрую Орловку в Белгородской области, однако позиций в этих населенных пунктах не удерживают.

Какая часть Курской области не подконтрольна Кремлю: смотрите на карте