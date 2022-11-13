Какие отключения света запланировали на 14 ноября

Для стабилизации энергосистемы в Украине снова вводятся плановые отключения. Они будут действовать в восьми областях.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании УкрЭнерго. Отмечают, что отключения будут действовать с 00:00 до 24:00.

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Перебои со светом будут в следующих областях:

Киевской;

Черниговской;

Черкасской;

Житомирской;

Сумской;

Харьковской;

Полтавской;

Донецкой.

Следует экономить электроэнергию

В Укрэнерго подчеркнули, что до сих пор ликвидируют последствия повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Это нужно, чтобы у всех украинцев было светло.

Не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления, – рассказали энергетики.



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