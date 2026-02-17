Значительный снег и гололедица: синоптики назвали области, в которых резко ухудшится погода

В среду, 18 февраля, в Украине будет господствовать циклон с юга. Это означает, что в южных, восточных и большинстве центральных областей будут идти умеренный снег и дождь. Дороги в этих регионах тем временем покроет гололедица.

синоптики предупреждают об опасных погодных условиях 18 февраля для некоторых областей Украины. Смотрите также Толпы ожидают переполненные автобусы: в Киеве – транспортный коллапс из-за снега В каких областях ожидается непогода 18 февраля? В среду в Одесской области, днем и в Николаевской, Кировоградской, Полтавской области следует ожидать значительный снег и дождь. Днем на Черкасщине и Сумщине также выпадет много снега. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях дороги покроет гололедица. Днем в восточных, большинстве южных и центральных областей прогнозируют метель. Порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду. Обратите внимание! Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта. Где прогнозируют опасные погодные условия 18 февраля / Фото Укргидрометцентр Какую погоду ожидать в Украине в ближайшие дни? 17 – 19 февраля возможно дальнейшее частичное затопление пониженных прирусловых участков, объектов хозяйствования и отдельных жилых домов города Богодухов Харьковской области.

18 февраля в большинстве областей температура воздуха будет колебаться в пределах 6 – 11 градусов мороза, днем – от 0 до 5 градусов мороза. В северных областях ночью приземный слой воздуха будет охлаждаться до 17 градусов мороза, зато дневные максимумы будут достигать 5 – 10 градусов мороза.

В Сумской громаде объявлена чрезвычайная ситуация природного характера после сильных осадков и таяния снега.