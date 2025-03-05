Хегсет пригрозил Китаю войной после его тарифных угроз: Пекин ответил, что воевать готов

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты готовы к войне с Китаем. Это заявление прозвучало на фоне объявления о введении китайских пошлин на американские товары.

В Китае ответили, что угрозы ситуацию не изменят. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post, Китайский МИД и Посольство Китая в США в соцсети Х.

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Китай готов к любому столкновению с США

Глава Пентагона Пит Гегсет подчеркнул, что Вашингтон осознает угрозы и активно укрепляет свою обороноспособность. По его словам, те, кто стремится к миру, должны быть готовы к войне.

Гегсет отметил, что США восстанавливают военную мощь и сдерживание, поскольку глобальная ситуация становится все более напряженной. Он указал на то, что отдельные страны значительно увеличивают свои оборонные бюджеты и технологические возможности, что создает новые вызовы.

Он заявил, что именно военная сила остается ключевым инструментом в предотвращении масштабных конфликтов.

В ответ на это Китайский МИД заявили, что хотели помочь США решить Фентаниловый кризис, а в ответ получили давление и шантаж, наказание за помощь.

"Запугивание нас не пугает. Буллинг на нас не действует. Давление, принуждение или угрозы не является правильным способом обращения с Китаем", – заявили в МИД Китая.

Если война – это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы воевать до конца,

– добавили в ведомстве.