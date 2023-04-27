Из-под земли забили гейзеры: из-за чрезвычайной ситуации на Львовщине отселили 3 десятка человек

Во Львовской области, в селе Розвадов, 26 апреля из-под земли начали прорываться гейзеры газа и воды. Около 30 местных жителей отселили.

По словам очевидцев, к утру 27 апреля в селе появилось много ям, глубиной 4 – 5 метров. Село осталось без воды и электроэнергии.

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В Розвадове прорвались гейзеры

В Розвадове 26 апреля возникла чрезвычайная ситуация – гейзеры газа и воды начали прорываться из-под земли. По информации ZAXID.NET, причиной стало разведывательное бурение газовой скважины, проводимое буровой компанией "Горизонты".

"У нас проводятся геолого-разведывательные работы. Случилось так, что очень быстро пошел газ из-под земли в "подкожную" грунтовую воду. Все начало выходить на поверхность, образовались гейзеры – у кого-то на огороде, у кого-то возле дома, у конюшни. Около полуночи начала бить вода с грязью и газом", – отметил глава Розвадовской общины Роман Сидор.

По его словам, буровая компания "Горизонты" проводит работы на расстоянии около 1,5 километра от села – на другом берегу Днестра. В 2:00 специалисты выключили буровую установку, поэтому ситуацию удалось стабилизировать.

В Розвадове из-под земли начали бить гейзеры: видео

Житель общины Роман Федькович рассказал, что ночью люди услышали взрывы-хлопки. Сначала вода с газом начала пробиваться на поверхность вдоль берега Днестра, затем – под одним домом, под другим, третьим.

"Есть несколько глубоких воронок, в которых еще бурлит газ, выходит на поверхность вода с болотом. Последствия не ликвидированы. Компания пояснила, что они проводят работы по ликвидации на буровой. Пока там это все не ликвидируют, не могут проводить работы по ликвидации последствий в селе", – отметил мужчина.

Он добавил, что грязь из-под земли разлилась на довольно обширную территорию. Жители пока остаются без света и газа.

В селе образовались воронки: видео

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ЛОВА контролирует ситуацию

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил, что ночью в Розвадове произошла утечка газа.

На территории 6 домохозяйств из-под земли выходил природный газ. В одном жилом доме он выходил из-под фундамента. Газоснабжение в село временно прекратили. 29 человек, в том числе 9 детей, отселили к родственникам,

– отметил глава области.

По его словам, в селе уже прошло заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС. Причину утечки газа устанавливают. Сейчас специалисты:

обследуют каждый объект, находящийся в радиусе утечки,

подсчитывают ущерб и последствия происшествия.

В селе выключили водоснабжение и свет: видео

На место также выехали представители:

департамента по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА,

департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства ЛОГА,

департамента экологии и природных ресурсов ЛОГА,

специалисты ГУ ГСЧС во Львовской области.

"Профильные специалисты наблюдают за развитием событий и делают необходимые разведки. Возвращаться в дома людям, хозяйства которых пострадали, рекомендуют только после разрешения специалистов", — добавил глава ОВА.

Козицкий подытожил, что Львовская ОВА держит ситуацию на контроле. Больше информации сообщат через время.

На месте происшествия работают специалисты: видео