Генассамблея приостановила членство России в Совете ООН по правам человека
Источник:твитер Дмитрия Кулебы
Генеральная Ассамблея ООН приняла свое решение относительно судьбы России в Совете по правам человека. Ее исключили из этой организации.
Такое решение Генассамблея приняла 7 апреля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Кто поддержал, а кто выступил против
Соответствующее решение поддержали 93 страны-члена ООН, в том числе все европейские государства. В то же время 55 воздержались от голосования, а еще 24 выступили против.
Среди тех, кто не поддержал решение Генассамблеи, уже традиционные "друзья" России – Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея, сама страна-агрессор, несколько африканских стран, Куба, Никарагуа, Вьетнам, Китай, Иран, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и другие.
Результаты голосования Генассамблеи за приостановление членства России в Совете по правам человека / Скриншот
Дмитрий Кулеба выразил признательность тем, кто поддержал приостановку членства России в организации, поскольку военным преступникам в Совете по правам человека не место.
Военным преступникам не место в органах ООН, направленных на защиту прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и выбрали правильную сторону истории,
– заявил Кулеба.
Напомним, что Совет по правам человека является вспомогательным органом Генассамблеи ООН. Это международный правозащитный орган.
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