Снова доказали, что являются террористами, – Кислица указал на кровавый след за Россией в Генассамблее ООН

На экстренном заседании Генассамблеи ООН постпред Украины Сергей Кислица в очередной раз отметил, что Россия является страной террористом, незаконно получившей место в Совбезе. Дипломат призвал поддержать резолюцию по Украине.

Свое выступление дипломат начал со слов о массовых ракетных обстрелах Украины. Сергей Кислица отметил, что среди тех, кого убила Россия, члены его семьи.

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Россия стремится вернуть мир в 30-е годы прошлого столетия

Сергей Кислица с трибуны Генассамблеи рассказал о 84 запущенных Россией ракетах, часть из которых попала в энергетические объекты, жилые дома, школы и университеты, музеи и т.д. и отметил, что российские минобороны признали эти объекты своими якобы законными целями.

Намеренное нацеливание на гражданское население является военным преступлением. Наносить ракетные удары по мирным жителям, спящим в своих домах или спешащим на работу, детям, которые идут в школы, Россия еще раз доказала, что она является террористическим государством, которое необходимо сдерживать сильнейшими способами,

– подчеркнул Кислица.

Дипломат подчеркнул, что Россия пытается восстановить так называемую "доктрину Брежнева", которая предусматривает вмешательство во внутренние дела находящихся "под ее зоной влияния" стран. Хотя и президент СССР Михаил Горбачев признавал несовместимость этой доктрины с Уставом ООН, Россия продолжает ее реанимировать.

Постпред Украины сравнил действия России с действиями нацистской Германии в 1930-х годах, когда она с помощью референдумов осуществляла аншлюс. Кремль стремится вернуть мир в те времена. По словам Кислицы, сейчас ООН на переломном пути – либо организация восстановит доверие к себе, либо окончательно терпит крах, что будет иметь катастрофические последствия.

Также постпред Украины указал на кровавый след, тянущийся за российской делегацией.

За российской делегацией, когда она входит в Генеральную Ассамблею, остается кровавый след; и зал наполнен запахом тлеющей человеческой плоти. Это то, что мы слишком долго терпели в Сирии, это то, что происходит сегодня в Украине. Тот же диктатор в Кремле, те же российские генералы, известные тактикой выжженной земли в войнах в Сирии и Чечне, а сегодня в Украине,

– подчеркнул Кислица.

Также дипломат в очередной раз подчеркнул, что Россия незаконно находится в Совбезе ООН, ведь после распада СССР она объявила себя правопреемницей страны и заменила ее в Совбезе среди постоянных членов.

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На Генассамблее будут голосовать за резолюцию по Украине, которая предусматривает признание необходимости компенсационного механизма, по которому обязательство по выплате репараций может быть реализовано. Россия настаивала на закрытом голосовании по резолюции, однако Генассамблея большинством голосов отвергла идею россиян.