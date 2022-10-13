Провал Кремля в Генассамблее ООН: почему изоляция России только усиливается

Генеральная Ассамблея ООН 12 октября приняла резолюцию об осуждении незаконной аннексии Россией украинских территорий. Почему это не просто символическое решение без последствий, а возможное начало глобальных процессов читайте в материале 24 канала.

Слово объединенных наций

Важным местом русской пропаганды является тезис о существовании большой поддержки Москвы в мире. На самом деле это не так, от токсического режима дистанцировались даже его недавние горячие поклонники. Об этом свидетельствует принятие 12 октября на Генеральной Ассамблее ООН резолюции о непризнании аннексии украинских территорий и осуждении действий России.

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143 страны-члена ООН проголосовали за резолюцию, 35 воздержались и только 5 были против. Это сама Россия, ее сателлит и соучастник Белоруссия, официально признанные государства-террористы Северная Корея и Сирия, а также фанаты "Лады Калины" из Никарагуа.

Голосование за резолюцию ООН "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН" 12 октября 2022 года / Скриншот

Если сравнить с другим якорным голосованием – 15 ноября 2016 года, когда Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой Россию впервые признали оккупантом и осудили незаконную аннексию Крыма, мы видим ощутимую разницу. 6 лет назад "против" здравого смысла было 23 государства, 76 стран воздержались и только 73 были "за" украинскую резолюцию.

8,5 лет назад за резолюцию Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины проголосовали 11 стран, воздержались 58, против были 11. Напомним, это сама Россия, а также Армения, Беларусь, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Зимбабве Венесуэла.

Что же произошло?

С начала войны в 2014 году Россия захватила украинские территории и взяла в заложники миллионы украинцев, сбила гражданский самолет рейса MH17, обстреливала мирные украинские города и совершала теракты, превратила Донбасс в территорию экологического бедствия и зону новых темных веков с концлагерями, устроила массовые депортации, похищала детей.

Параллельно с этим Россия устроила геноцид мирного населения в Сирии и отметилась каскадом военных преступлений в Ливии, Центральноафриканской Республике и других странах. Попробовала вмешаться в выборы президента США и других мировых лидеров, инспирировала кризис с беженцами на границах Евросоюза и пыталась шантажировать Европу своими углеводородами.

В 2022 году Россия окончательно сбросила маску: от гибридной войны перешла к открытому вторжению. С бомбардировкой мирных городов, систематическими военными преступлениями и геноцидом украинцев.

Фактически Россия разрушила всю систему международной безопасности, саму суть "ядерного сдерживания" и поставила мир на грань уничтожения. За 8,5 лет Россия окончательно превратилась из относительно респектабельного партнера, являвшегося периферийной частью цивилизованного мира, в токсическое государство-людоеда, ныне являющееся прямой угрозой всему живому.

Это оказалось слишком даже для традиционных русских союзников – преданной ОДКБ Армении, уставших от левых экспериментов Боливии и Кубы, а также желающих стать нормальными Суданом, Зимбабве и Венесуэлой. Так, слишком даже для Эритреи.

Сигнал послан

Многие страны, ранее открыто поддерживавшие агрессора, либо перешли в лагерь воздержавшихся, либо уже голосовали против России. После российских атак 10 октября поддерживать Россию в ходе голосований в ООН означает фактически стать ее сообщником и разделить вину за массовый геноцид.



Забавный троллинг русских от господина Кислицы / Скриншот

В так называемом "нейтральном" лагере тоже устали от России, больше того – более половины традиционных его членов отказались от нейтральности и в голосовании 12 октября заняли четкую позицию осуждения агрессора. И это о многом говорит.

Лидеры Китая и Индии об этом лично сообщили Путину на саммите ШОС в Самарканде и призвали заканчивать авантюру. При этом раздражение ни Си, ни Моде даже не скрывали. Мир устал и четко посылает России сигнал.

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В Москве, к сожалению, делают вид, что не слышат, хотя и чувствуют экономически и политически, более того, стремятся воевать до "последнего россиянина". Ситуацию могло бы изменить исключение России из членов Совета Безопасности ООН (она, кстати, занимает его нелегитимно), признание ее страной-террористом и еще большая помощь Украине.

Учитывая это голосование 12 октября 2022 года может стать началом большого процесса по реформированию ООН и всей системы коллективной безопасности, ведь то, что она пока не работает, очевидно всем.

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