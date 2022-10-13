Слово об'єднаних націй

Важливим місцем російської пропаганди є теза про нібито існування великої підтримки Москви в світі. Насправді це не так, від токсичного режиму дистанціювалися навіть його недавні гарячі прихильники. Про це свідчить ухвалення 12 жовтня на Генеральній Асамблеї ООН резолюції про невизнання анексії українських територій та засудження дій Росії.

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143 країни-члени ООН проголосували за резолюцію, 35 утримались та лише 5 були проти. Це сама Росія, її сателіт і співучасник Білорусь, офіційно визнані держави-терористи Північна Корея та Сирія, а також фанати "Лади Калини" з Нікарагуа.

Голосування за резолюцію ООН "Територіальна цілісність України: дотримання принципів Статуту ООН" 12 жовтня 2022 року / Скриншот

Зверніть увагу! Якщо порівняти з іншим якірним голосуванням – 15 листопада 2016 року, коли Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій Росію вперше визнали окупантом та засудили незаконну анексію Криму, бачимо відчутну різницю. 6 років тому "проти" здорового глузду були 23 держав, 76 країн утримались й лише 73 були "за" українську резолюцію.

8,5 років тому за резолюцію Генасамблеї ООН про територіальну цілісність України проголосували 11 країн, утримались 58, проти були 11. Нагадаємо, це сама Росія, а також Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Судан, Сирія, Зімбабве та Венесуела.

Що ж сталося?

З початку війни у 2014 році Росія загарбала українські території та взяла в заручники мільйони українців, збила цивільний літак рейсу MH17, обстрілювала мирні українські міста та здійснювала теракти, перетворила Донбас на територію екологічного лиха та зону нових темних віків з концтаборами, влаштувала масові депортації українців, викрадала дітей.

Паралельно з цим, Росія влаштувала геноцид мирного населення у Сирії та відзначилась каскадом воєнних злочинів у Лівії, Центральноафриканській Республіці та інших країнах. Спробувала втрутитись у вибори президента США та інших світових лідерів, інспірувала кризу з біженцями на кордонах Євросоюзу та намагалася шантажувати Європу своїми вуглеводнями.

У 2022 році Росія остаточно скинула маску: від гібридної війни перейшла до відкритого вторгнення – з бомбардуванням мирних міст, систематичними воєнними злочинами і геноцидом українців.

Фактично Росія зруйнувала всю систему міжнародної безпеки, саму суть "ядерного стримування" та поставила світ на межу знищення. За 8,5 років Росія остаточно перетворилася з відносно респектабельного партнера, який був периферійною частиною цивілізованого світу, на токсичну державу-людожера, що нині є прямою загрозою усьому живому.

Це виявилось занадто навіть для традиційних союзників руських – зрадженої ОДКБ Вірменії, втомлених лівими експериментами Болівії та Куби, а також бажаючих стати нормальними Судану, Зімбабве та Венесуели. Так, занадто навіть для Еритреї.

Сигнал надіслано

Чимало країн, які раніше відкрито підтримували агресора або перейшли до табору тих, що утримались, або вже голосували проти Росії. Після російських атак 10 жовтня підтримувати Росію у ході голосувань в ООН означає фактично стати її спільником та розділити провину за масовий геноцид.

Кумедний тролінг руських від пана Кислиці / Скриншот

У так званому "нейтральному" таборі теж втомилися від Росії, ба більше – понад половина традиційних його членів відмовились від нейтральності та у голосуванні 12 жовтня зайняли чітку позицію засудження агресора. І це багато про що говорить.

Лідери Китаю та Індії про це особисто повідомили Путіна на саміті ШОС у Самарканді та закликали закінчувати авантюру. При цьому роздратування Сі, ані Моді навіть не приховували. Світ втомився й чітко посилає Росії сигнал.

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У Москві, на жаль, вдають, що не чують, хоча й відчувають економічно та політично, ба більше, прагнуть воювати до "останнього росіянина". Ситуацію могло б змінити виключення Росії з числа членів Ради Безпеки ООН (вона, до речі, посідає його нелегитимно), визнання її країною-терористом та ще більша допомога Україні.

З огляду на це голосування 12 жовтня 2022 року може стати початком великого процесу з реформування ООН та всієї системи колективної безпеки, адже те, що вона наразі не працює, є очевидним усім.

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