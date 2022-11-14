Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплатах Россией репараций Украине

Россия должна возместить Украине все нанесенные войной убытки. На этом настаивает Генассамблея ООН.

Соответствующую резолюцию было одобрено 14 ноября. Ее поддержали 94 страны мира.

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Кто проголосовал против

Резолюции, принимаемые Генассамблеей в отношении Украины и России, четко показывают, кто является другом Кремля. Кроме России, резолюцию по репарациям не поддержали:

Беларусь;

Центральноафриканская Республика;

Китай;

Куба;

КНДР;

Эритрея;

Эфиопия;

Иран;

Мали;

Никарагуа;

Сирия;

Зимбабве.

Против выступили в основном страны Африки, Латинской Америки и Центральной Азии. Среди европейских стран воздержалась только Сербия (если не учитывать, что Беларусь проголосовала против).

Что предполагает резолюция

Как сообщает "Европейская правда", резолюцию на заседании Генассамблеи ООН представил постоянный представитель Украины при организации Сергей Кислица. В своей речи дипломат подчеркнул, что Россия, пользуясь правом вето, блокирует все решения, связанные с осуждением российской агрессии.

Заблокировав Совет Безопасности, советские наследники пытаются усмирить Генеральную Ассамблею. ООН больше не должна с этим мириться. Именно сейчас есть еще одна возможность послать четкий сигнал России и любому другому, кто когда-либо подумает о применении силы для перекройки международно признанных границ,

– подчеркнул Кислица.

Представляя резолюцию, украинский дипломат подчеркнул, что голосование за нее не означает, что какая-то страна становится на сторону одной из сторон, потому что в этом контексте речь идет о соблюдении Устава ООН и принципов международного права.

В то же время резолюция, авторами которой являются Украина и более полусотни государств мира, касается не только нашей страны, а всех, кому в будущем может угрожать агрессия. То есть создание компенсационного механизма для возмещения ущерба, причиненного Украине Россией, и рекомендации государствам по созданию реестра таких убытков можно использовать и в других странах в случае такой необходимости.

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Репарации – это полное или частичное возмещение ущерба вследствие боевых действий государством, начавшим войну. Россия с начала полномасштабного вторжения разрушила ряд городов и сел, повредила энергетическую инфраструктуру, разрушила ряд гражданских объектов во многих регионах нашего государства. Это лишь часть того, за что должна заплатить Россия. Ущерб в Украине сейчас подсчитывается в сотнях миллиардах долларов.