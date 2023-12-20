142 казни гражданских: Генассамблея ООН приняла важную резолюцию о действиях России на ВОТ

Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию, осуждающую серьезные нарушения Россией прав человека на временно оккупированных территориях Украины. В документе речь идет отдельно о похищении оккупантами украинских детей.

Министр иностранных дел поприветствовал принятие важной резолюции. Заметил, что она осуждает серьезные нарушения прав человека страной-агрессором.

Кстати говоря "Может быть значительно выше": в ООН назвали количество погибших в результате российской агрессии

"Это одни из самых ужасных преступлений, и их необходимо прекратить"

Обновленная резолюция ГА ООН, в частности, требует от России прекратить принудительную депортацию и обеспечить безопасный возврат всех украинских детей и гражданских заложников,

– отметил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что это одни из самых ужасных преступлений. Их нужно прекратить.

Генассамблея ООН приняла важную резолюцию / Фото с телеграма МИД

ООН зафиксировала 142 случая казни россиянами гражданских украинцев

Заметим, пресс-служба Управления Верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка 19 декабря сообщила, что ООН с февраля 2022 года зафиксировала 142 случая казни российскими силами гражданских на временно оккупированных украинских территориях.

Тюрк подтвердил грубые нарушения Россией международного права и военные преступления оккупантов в Украине. Также отметил, что на ВОТ задокументировали широко распространенные пытки и жестокое обращение с задержанными, в том числе сексуальное насилие, а также большое количество насильственных исчезновений.

По состоянию на 4 декабря мой офис зафиксировал и подтвердил более 10 000 смертей среди гражданского населения в результате войны с февраля 2022 года, в частности, более 560 детей. Было подтверждено, что еще 18 500 гражданских лиц получили ранения, многие в тяжелом состоянии. Настоящие потери, вероятно, значительно выше,

– заявил Тюрк.

Также отметил, что с начала полномасштабного вторжения повреждено или разрушено более 1300 учебных заведений и здравоохранения.

Верховный комиссар добавил, что Россия не дала его Офису доступа ни к одному из мест содержания пленных. В ООН задокументировали гибель минимум 100 гражданских после того, как их захватили в плен оккупанты. Минимум 39 из них перед смертью подвергались пыткам.