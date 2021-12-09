Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму: что она предусматривает
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Генассамблея Организация Объединенных Наций приняла усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Среди прочего она предусматривает поддержку Крымской платформы.
Соответствующее заявление обнародовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом стало известно 9 декабря.
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Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму
Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма,
– написал Дмитрий Кулеба.
Министр рассказал, что документ содержит:
- важную поддержку Крымской платформы;
- призывает Россию прекратить переброску на полуостров оружия и военных;
- прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях.
Кстати, в октябре Владимир Зеленский заявил, что до конца 2021 года Украина планирует внести в Генассамблею ООН обновленные резолюции по Крыму. Говорилось о резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации полуострова.
Коротко о Крымской платформе
- Крымская платформа – это международный консультационно-координационный формат, который направлен на повышение эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, ответы растущим угрозам безопасности, усиление международного давления на Кремль, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима.
- Главная цель – деоккупация Крыма и возвращение его Украине.
- Первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа 2021 года в Киеве. На нем были более 46 стран.
- Участники международного события приняли открытую декларацию, которая определяет суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Также участники пояснили, что продолжают осуждать временную оккупацию и незаконную аннексию Крыма, которая является прямым вызовом международной безопасности.
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Полный текст публикации Дмитрия Кулебы
Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить переброску на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях.