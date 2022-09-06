Сегодня гендиректор МАГАТЭ отчитается о миссии на ЗАЭС: что будет дальше

Миссия МАГАТЭ 1 сентября находилась на ЗАЭС. Международные специалисты проверяли станцию, обстреливаемую врагом.

Гендиректор МАГАТЭ отчитается о миссии на ЗАЭС

5 сентября стало известно, что МАГАТЭ уехала со станции, но там осталось 2 наблюдателя. 6 сентября должны представить официальные выводы.

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Так, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 6 сентября планирует опубликовать доклад о миссии на Запорожскую АЭС, которую захватили российские оккупанты. После этого гендиректор МАГАТЭ планирует выступить с докладом в ООН.

Во вторник Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси опубликует отчет по ситуации с ядерной и физической безопасностью и гарантиями в Украине, включая данные его миссии в ЗАЭС,

– говорится в сообщении.

Позже в тот же день Гросси проинформирует Совет безопасности ООН о миссии на станцию.

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