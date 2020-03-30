Гендиректор Glovo: Если возить товар будет опасно, то прекратим доставку

Сервис курьерской доставки Glovo пока работает. Однако может прекратить все операции, если возить товар в связи с распространением коронавируса станет опасно.

О текущей работе и перспективах компании, связанных с распространением коронавируса, рассказал генеральный директор Glovo Дмитрий Расновский, пишет The Page.

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Если в какой-то момент в компании поймут, что с таким уровнем эпидемии возить товар будет опасно, Glovo прекратит все операции,

– заявили в компании.

По словам Расновского, спрос на доставку растет, особенно на лекарства и продукты. Это связано с паникой, а также желанием людей снизить количество контактов.

Гендиректор компании также отметил, что одновременно сокращается покупательная способность, ведь денег у людей больше не становится. Поэтому чем дольше продлится карантин, тем больше это будет влиять весь рынок, в том числе и на доставку.

В компании утверждают, что сверхприбыли не получают. Где это возможно, снижают цену на доставку. Например, на транспортировку лекарств из аптек берут теперь только 1 гривну, ранее было 60.

Кроме того, много ресторанов временно закрывают. Из-за этого повышаются дистанции доставки.

"Доставка занимает больше времени – опыт пользователя ухудшается, потому что никто не хочет долго ждать. При этом растут компенсации курьерам", – объясняет гендиректор Glovo в Украине.

Расновский также отметил, что ряд игроков на рынке не смогут пережить кризис, а те, кто выживут, смогут нарастить свою долю.

Обратите внимание! Сервис курьерской доставки товаров Glovo вводит меры по предотвращению распространения коронавируса, которые, в частности, предусматривают бесконтактную доставку, онлайн-платежи и доставку без подписи.

Что такое Glovo?Испанский сервис доставки через мобильное приложение. По состоянию на 2019 год компания работает в более 170 городах, 24 странах. С сервисом сотрудничает более 25 тысяч курьеров.

Коронавирус в Украине: основное

По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 480 случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 человек, выздоровели – 6.

Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничения до 24 апреля.

25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



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