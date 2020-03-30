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      Гендиректор Glovo: Якщо возити товар буде небезпечно, то припинимо доставку

      - Читать новость на русском
      Гендиректор Glovo про можливе припинення доставки

      Сервіс кур'єрської доставки Glovo наразі працює. Однак може припинити всі операції, якщо возити товар у зв'язку із поширенням коронавірусу стане небезпечно.

      Про поточну роботу та перспективи компанії, пов’язані з поширенням коронавірусу, розповів генеральний директор Glovo Дмитро Расновський, пише The Page.

      Зверніть увагу Шопінг онлайн: де і що купувати в період карантину

      Якщо в якийсь момент в компанії зрозуміють, що з таким рівнем епідемії возити товар буде небезпечно, Glovo припинить всі операції,
      – заявили у компанії.

      За словами Расновського, попит на доставку зростає, особливо на ліки та продукти. Це пов'язано з панікою, а також бажанням людей знизити кількість контактів.

      Гендиректор компанії також зазначив, що водночас скорочується купівельна спроможність, адже грошей у людей більше не стає. Тому чим довше триватиме карантин, тим більше це впливатиме весь ринок, зокрема й на доставку.

      У компанії стверджують, що надприбутків не отримують. Де це можливо, знижують ціну на доставку. Наприклад, на транспортування ліків з аптек беруть тепер лише 1 гривню, раніше було 60.

      Крім того, багато ресторанів тимчасово зачиняють. Через це підвищуються дистанції доставки.

      "Доставка займає більше часу – досвід користувача погіршується, тому що ніхто не хоче довго чекати. При цьому зростають компенсації кур'єрам", – пояснює гендиректор Glovo в Україні.

      Расновський також наголосив, що низка гравців на ринку не зможуть пережити кризу, а ті, хто виживуть, зможуть наростити свою частку.

      Зверніть увагу! Сервіс кур'єрської доставки товарів Glovo запроваджує заходи зі запобігання поширенню коронавірусу, які, зокрема, передбачають безконтактну доставку, онлайн-платіж та доставку без підпису.

      Що таке Glovo? Іспанський сервіс доставки через мобільний додаток. Станом на 2019 компанія працює у понад 170 містах, 24 країнах. З сервісом співпрацює понад 25 тисяч кур’єрів.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 30 березня в Україні зафіксували 480 випадків зараження коронавірусом. Померли 11 людей, одужали – 6.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

      Як вберегтися від коронавірусу
      Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Гроші Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Продукти Ліки Здоров'я
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