Гендиректор Укрпочты Смилянский: Моя зарплата привязана к зарплате почтальона

Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский заявил, что его ежемесячная зарплата составляет 836 тысяч гривен. При этом отметил, что его зарплата привязана к зарплате почтальона.

"Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, так что это 200 раз минимальная зарплата... 836 тысяч гривен в месяц", – сказал Смилянский в эфире одного из телеканалов по просьбе журналиста назвать сумму своей зарплаты.

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Смилянский уточнил, что это сумма его зарплаты "до штрафов и всего остального".

На уточняющий вопрос журналиста, штрафуют ли гендиректора Укрпочты, чиновник ответил: "Конечно. Если вы – руководитель государственного предприятия, 1 случай по финмониторингу может стоить 204 тысячи штрафа лично на генерального директора".

Я оплатил последний квартал штраф, потому что мы на 1 день опоздали по налогам из-за компьютерных проблем, так это же всегда все считают, сколько может быть,

– сказал Смелянский.

"Я за то, чтобы все в стране было честно. Мне странно, что за 25 лет ни один госслужащий не жаловался на зарплату. То есть в стране становилось хуже, в Конче-Заспе становилось лучше, но никто не жаловался никогда на зарплату", – добавил глава Укрпочты.

На уточняющий вопрос, почему именно такая сумма зарплаты Смилянского, тот ответил: "Это установленное ​​постановление Кабинета Министров Украины – как рассчитывается зарплата государственных предприятий, в соответствии с размером государственных предприятий. Там важны выручка, объем и количество работников".

Ранее стало известно, что в финансовом плане Укрпочты указано, что зарплата Смилянского в 2020 году составит 1 миллион 866 тысяч 808 гривен в месяц.

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