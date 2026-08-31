Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "24 Каналу", что враг сознательно корректирует свои действия из-за отсутствия успехов на фронте. По его словам, главной задачей Кремля является попытка сломить дух украинского народа и заставить его согласиться на капитуляцию.

Почему враг изменил тактику атак?

По словам эксперта, оккупационные войска не смогли реализовать ни одну из своих стратегических целей. Именно поэтому Россия перешла к постоянному давлению на гражданское население, нанося удары по жизненно важной инфраструктуре, логистике, торговым центрам и жилым домам.

Он отметил, что враг расширил географию атак и перешел к круглосуточному давлению, применяя комбинации беспилотников и ракет. Основной удар сейчас направлен на столицу и Киевскую область, хотя под угрозой остаются и другие регионы Украины.

Генерал армии объяснил, почему Кремль вынужден повышать ставки в войне: смотрите видео

Владимиру Путину, как считает генерал армии, накануне парламентских выборов нужно показать, что у него есть какие-то результаты и что он создает огромные проблемы украинскому народу.

Удары по гражданской инфраструктуре, по всем объектам жизнеобеспечения, торговым центрам, логистике, по людям непосредственно в жилых домах – это сегодня тактика и стратегия врага. Чтобы люди раскаялись и требовали любых условий мира с Россией,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Генерал армии подчеркнул, что Путин оказался в безвыходном положении, потому что ежедневно российская армия теряет до полутора тысяч военных, а санкционное давление разрушает экономику агрессора. На фоне этих поражений Кремль пытается применять тактику "выжженной земли" и повышать ставки.

В ходе этих террористических атак он пытается поднять ставки до такого уровня, чтобы показать и Европе, и миру, что готов на все, даже на ядерную войну. Но этого не будет,

– подытожил бывший руководитель Службы внешней разведки.

Маломуж добавил, что в то же время мировые державы, включая США, страны Европы, Китай и Индию, уже выдвинули России жесткие требования о недопустимости использования ядерного оружия.