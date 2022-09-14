Генерал Ходжес назвал три фактора, которые могут привести к распаду россии

Американский генерал Бен Ходжес считает, что миру пора готовиться к распаду россии. Он предположил, что крах недоимперии из постепенного превратится во что-то неконтролируемое и хаотичное.

Бывший генерал армии США Бен Ходжес убежден, что есть, по меньшей мере, три причины для краха россии. Чтобы предотвратить негативные геополитические последствия ее распада, мировым лидерам необходимо начать готовиться уже.

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Три фактора, которые могут довести россию до распада

Фактор первый – "Вторая армия в мире" больше не считается чем-то престижным

Дело в том, что внутренний уровень доверия к русской армии сильно упал. Можно даже сказать, что он упорно пробивает дно.

Если раньше россияне считали честью служить в армии и обольщались немалой зарплатой, то сейчас они всячески пытаются уклониться от службы. Большинство просто не хочет стать пушечным мясом.

Если чеченцы захотят сразиться сейчас за свою независимость, то, по словам генерала, у путина не хватит военных для борьбы с ними. Это может повлечь за собой ряд подобных восстаний по всей стране.

Фактор второй – крах экономики

В россии нет современной промышленности, которая могла бы поддерживать экономику столь крупной страны. Сейчас из-за потери энергетических рынков она не сможет поддерживать свое 144-миллионное население.

Фактор третий – россия обладает большим количеством территорий, чем может контролировать

Малонаселенность россии по сравнению с размером ее территорий – еще один катализатор неизбежного краха недоимперии. Центр сейчас находится в максимально слабой позиции, что может стирать чувство гражданской солидарности и национальной идентичности у тех, кто находится под его непосредственным влиянием.

В совокупности эти дилеммы составляют очень серьезный вызов Западу. Если вы сделаете это неправильно, мы можем столкнуться с крушением. Наша неспособность подготовиться к последнему распаду россии около 30 лет назад и внутренним проблемам в россии, вероятно, привели к президентству Путина. Мы не можем рисковать быть неготовыми во второй раз,

– отмечает генерал

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Экономика россии трещит по швам

По информации источников СNN, с 2014 года россия потратила более 300 миллионов долларов на то, чтобы влиять на внутреннюю политику других стран. Таким образом, страна-агрессор пыталась подорвать демократию в разных странах мира.

Хотя россия пытается всячески обойти санкции, доходы россии стремительно катятся в бездну. Ее энергетические доходы, обеспечивающие нефть и газ, колоссально снизились.

Как рассказывал 24 каналу инвестиционный банкир Сергей Фурса, математика сейчас работает не в пользу россии. Поскольку расходы страны увеличиваются, а доходы – уменьшаются, у российской экономики просто нет шансов восстановиться в ближайшие годы.

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