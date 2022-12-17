Ходжес ответил пользователю в твиттере, который привел тезисы Залужного. По сути, бывший командующий Армией США в Европе не совсем согласился с позицией Главнокомандующего ВСУ, который не сомневается в том, что Кремль снова пойдет на Киев.
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Что думает Ходжес о вероятном нападении россиян
Я сомневаюсь, что Россия может собрать силы такого размера за это время, по крайней мере, не очень качественные.
– заявил Бен Ходжес.
Также он предположил, что последняя мобилизация была провальной. По данным генерала, преувеличение потенциала новых наступательных операций России играет на руку ищущим причины, чтобы отказаться от дальнейшей поддержки Украины.
Новое вероятное нападение россиян: коротко
- 15 декабря Валерий Залужный рассказал, что Россия готовит 200 тысяч солдат. Главнокомандующий ВСУ сказал, что он не сомневается в том, что они снова пойдут на Киев.
- Владимир Зеленский объяснил, что Москва не отказывалась от проекта захвата Украины. Более того, по словам президента, мы можем понять их желание отомстить, желание напасть на нашу страну, оккупировать нашу территорию. Однако вопрос в том, способна ли Россия на это.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Кремль надеется восстановить возможности для большого наступления уже к концу января – февраля 2023 года. Однако наше государство будет делать все, чтобы помешать этому.