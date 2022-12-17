Ходжес відповів користувачу у твітері, який навів тези Залужного. По суті, колишній командувач Армії США в Європі не зовсім погодився з позицією Головнокомандувача ЗСУ, який не сумнівається в тому, що Кремль знову піде на Київ.

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Що думає Ходжес про ймовірний напад росіян

Я сумніваюся, що Росія може зібрати сили такого розміру за цей час, принаймні, не дуже якісні,

– заявив Бен Ходжес.

Також він припустив, що остання мобілізація була провальною. За даними генерала, перебільшення потенціалу нових наступальних операцій Росії грає на руку тим, хто шукає причини, щоб відмовитися від подальшої підтримки України.

Новий ймовірний напад росіян: коротко