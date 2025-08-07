Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант СБУ в отставке Григорий Омельченко, отметив, что во время президентских выборов 2004 года Путин влезал во внутренние дела Украины. Он публично поддержал пророссийского Виктора Януковича, которого до того несколько раз судили за преступления.

Как началось противостояние с Путиным?

По словам генерал-лейтенанта в отставке, он был лично знаком с Путиным еще раньше. Тогда нужно было жестко ответить российскому диктатору. Господин Омельченко сделал обращение, где призвал Путина не вмешиваться во внутренние дела Украины.

Я сказал как офицер – офицеру: "А как бы офицеры России и российский народ восприняли то, если бы во время выборов президента России баллотировался бывший заключенный, трижды судимый за насильственные корыстные преступления, у которого руки в крови. А при этом любая союзная республика бывшего СССР (Беларусь, Украина, Казахстан, или страны Балтии) вмешалась бы и поддерживала бы его?" Я спросил у него: "Владимир, а ты лично проголосовал бы за президента своей страны, России, за бывшего уголовного заключенного, трижды судимого?"

– отметил Омельченко.

Тогда обращение опубликовали во многих газетах на украинском и русском языке. Оно таки дошло до Путина. Он хорошо помнил господина Омельченко.

Как в начале полномасштабного вторжения связывались с российскими офицерами?

По словам господина Омельченко, за несколько месяцев до полномасштабной войны они вместе с соратниками тайно создали офицерскую организацию. После 24 февраля генерал-лейтенант в отставке обратился к российским офицерам, среди которых были сотни его учеников. Он обучал их в Киевской высшей школе МВД СССР с 1983 по 1992 год. Обращение называлось "Спаси мир – убей Путина".

Я ждал реакции со стороны моих бывших учеников. В нашей команде есть профессионалы. Они сделали так, чтобы ссылка пришла на миллионы российских телефонов. Какую это вызвало реакцию – сами можете догадаться. В том числе и со стороны Путина,

– отметил Омельченко.

При этом враг еще с 2021 года разрабатывал операцию, чтобы выманить господина Омельченко под разными предлогами из Украины. Его хотели похитить и вывезти в Россию.

