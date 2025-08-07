Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант СБУ у відставці Григорій Омельченко, зауваживши, що під час президентських виборів 2004 року Путін влізав у внутрішні справи України. Він публічно підтримав проросійського Віктора Януковича, якого до того кілька разів судили за злочини.

До теми Брудне взуття і запрана сорочка, – ексгенерал-лейтенант СБУ пригадав особисту зустріч з Путіним

Як почалося протистояння з Путіним?

За словами генерал-лейтенанта у відставці, він був особисто знайомий з Путіним ще раніше. Тоді потрібно було жорстко відповісти російському диктатору. Пан Омельченко зробив звернення, де закликав Путіна не втручатися у внутрішні справи України.

Я сказав як офіцер – офіцеру: "А як би офіцери Росії та російський народ сприйняли те, якби під час виборів президента Росії балотувався колишній в'язень, тричі судимий за насильницькі корисливі злочини, у якого руки у крові. А при цьому будь-яка союзна республіка колишнього СРСР (Білорусь, Україна, Казахстан, чи країни Балтії) втрутилася б і підтримувала б його?" Я запитав у нього: "Володимире, а ти особисто проголосував би за президента своєї країни, Росії, за колишнього кримінального в'язня, тричі судимого?"

– зазначив Омельченко.

Тоді звернення опублікували у багатьох газетах українською та російською мовою. Воно таки дійшло до Путіна. Він добре пам'ятав пана Омельченка.

За його словами, Путіна потрібно було фізично знищити, аби не допустити великої війни. Для цього були усі юридичні підстави та норми міжнародного права. Зокрема про це йшлося у матеріалі "Не кращий за Хусейна: чому ліквідація Путіна буде законною та справедливою". А продовження – "Ліквідація Путіна: які є правові підстави фізичного знищення президента РФ".

Як на початку повномасштабного вторгнення зв'язувалися з російськими офіцерами?

За словами пана Омельченка, за кілька місяців до повномасштабної війни вони разом з соратниками таємно створили офіцерську організацію. Після 24 лютого генерал-лейтенант у відставці звернувся до російських офіцерів, серед яких були сотні його учнів. Він навчав їх у Київській вищій школі МВД СРСР з 1983 по 1992 рік. Звернення називалося "Спаси мир – убей Путина".

Я чекав на реакцію з боку моїх колишніх учнів. У нашій команді є професіонали. Вони зробили так, щоб посилання прийшло на мільйони російських телефонів. Яку це викликало реакцію – самі можете здогадатися. Зокрема й з боку Путіна,

– зазначив Омельченко.

При цьому ворог ще з 2021 року розробляв операцію, аби виманити пана Омельченка під різними приводами з України. Його хотіли викрасти та вивезти до Росії.

Додамо, генерал-лейтенант СБУ у відставці припустив, чи можливий зараз переворот у Росії. Він розповів, що Путін робить зі співучасниками його злочинів.