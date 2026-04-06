Разбился в авиакатастрофе над оккупированным Крымом: в России подтвердили гибель топ-генерала

31 марта в небе над оккупированным Крымом потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26 – он упал на скалу. Погибли все пассажиры и члены экипажа – среди них был высокопоставленный командующий российских ВВС Александр Отрощенко.

Об этом ранее уже писали СМИ, впрочем только 6 апреля губернатор Мурманской области официально подтвердил эту информацию, передает Reuters.

Что известно о генерале?

В авиакатастрофе 31 марта 2026 года погиб генерал-лейтенант российских военно-воздушных сил Александр Отрощенко.

На момент гибели он был действующим командиром смешанного авиационного корпуса Северного флота России, а ранее Отрощенко командовал 45-й армией Воздушных сил и противовоздушной обороной Северного флота. Во время полета военного сопровождали 6 офицеров штаба Северного флота.

Во время катастрофы погибло 29 человек, находившихся на борту. Из них семь членов экипажа и 22 пассажира.

Важно! Ан-26 – это советский военно-транспортный самолет, предназначен для перевозки груза и десанта. Также судно используют для эвакуации раненых.

Какие детали катастрофы в Крыму?