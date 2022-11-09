"Вагнеровцы" и близко не стоят с лучшими украинскими военными, — генерал США Ходжес

Оккупанты бросают на самые горячие участки фронта наемников. В России ЧВК "Вагнера" считали особо опасным так называемым "элитным подразделением". Впрочем, ситуация на поле боя нередко говорит о другом.

Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес рассказал в интервью 24 каналу, что думает о "вагнеровцах" и смогут ли эти наемники существенно повлиять на ход войны.

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Российские наемники и близко не стоят с украинскими защитниками

Генерал США отметил, что в начале войны переоценил возможности россиян. Объяснил, что не учел влияния коррупции и какие негативные последствия это имело.

Также Ходжес знал об отсутствии нормальных сержантов в России, но не думал, что они будут так настолько плохо обучены и будут так плохо воевать. Поэтому именно на поле боя нужны такие группы, как "вагнеровцы" – опытные воины, которые были в Африке, Сирии и Украине.

Военный вспомнил, как несколько лет назад наемники ЧВК "Вагнера" наткнулись на американцев в Сирии. Тогда бойцы США уничтожили противника.

Они, возможно, самые лучшие из россиян, но и близко не стоят с американскими или лучшими украинскими частями. Если они сейчас ездят по тюрьмам и набирают оттуда людей, то здесь уже речь идет о проблемах с мировосприятием самих вагнеровцев.

Интервью с Беном Ходжесом: смотрите видео

Ходжес подчеркнул, что Пригожин – основатель ЧВК "Вагнера" создал армию для себя самого. Так, как Кадыров в Чечне. Впрочем, в реальных боях участвуют совсем немного чеченцев, потому что Кадыров их бережет.

Чеченцы стоят позади россиян. Это такой заградительный отряд, чтобы никто не отступил и не сбежал. Однако это же не их убивают, подчеркнул генерал США.

Кадыров и Пригожин готовятся к тому, что когда распадется Россия, у них будет по собственной армии,

– отметил Бен Ходжес.

Генерал США уверен, что Кадыров и Пригожин не получают приказы от Герасимова. "Это вид российской армии, который не может воевать во взаимодействии с ВВС, наземными силами или артиллерией. Для Украины это, в принципе, хорошо ", – подытожил Ходжес.

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Коротко, что нужно знать о "вагнеровцах"

Многие наемники из ЧВК "Вагнера" сейчас воюют на Бахмутском направлении. Отметим, что это один из самых горячих участков фронта.

В основном в ряды "вагнеровцев" вербуют зеков. Агитацию проводит сам "повар Путина" Пригожин. Кстати, он уже даже не скрывает, что с поля боя обратной дороги нет.

В "вагнеровцы" записывают даже тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем. В частности, гепатит С и ВИЧ. На руки им одевают браслеты белого и красного цвета соответственно. Впрочем, даже врачи не хотят оказывать помощь больным бывшим заключённым.

Также в ЧВК "Вагнер" уже начали активно вербовать белорусов.

По данным СМИ, по состоянию на начало ноября, наши воины уже уничтожили более 500 бывших зеков – "вагнеровцев".

Интересно, что недавно "вагнеровцы" расстреляли более 50 завербованных для войны заключенных. В частности, убили за попытки дезертирства.

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