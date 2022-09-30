Ваши командиры делают то, чего никогда не делали россияне, – генерал США о контрнаступлении ВСУ

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать украинские территории. Бывший глава ЦРУ США оценил успехи наших солдат.

Недавно экс-глава Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус дал интервью 24 каналу. Генерал заявил, что украинская армия лучше российской.

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Генерал Америки об успехах украинской армии в Харьковской области

Петреус не скрывал своего восторга от Вооруженных Сил. Он вспомнил, что раньше разговаривал с украинскими военными и заметил их решимость по контрнаступлению.

Украинские войска имеют успех, потому что они лучше обучены, лучше вооружены, лучше мотивированы, у них лучше руководство, лучшая организация, чем у россиян. И это действительно здорово,

– сказал генерал.

Экс-глава ЦРУ подчеркнул, что украинцы не только мотивированы и отважны, но и вооружены "высокой моралью". По его словам, наша цель в этой войне справедлива, ведь мы боремся за существование собственного государства.

Эффективность украинской тактики

Также американца поразила "ресурсная мобилизация" нашей армии. Он заявил, что украинское командование действует более взвешенно, чем российское. Мы эффективно совмещаем и применяем имеющиеся войска, а не просто "бросаем танки на прорыв". Украинское войско действует слаженно, работают вместе пехота, артиллерия, ПВО, разведка и саперы.

Ваши тракторы тянут подбитые российские танки, их ремонтируют и тут же отправляют в бой, ваша промышленность обеспечивает войска всем необходимым, вы очень креативно сражаетесь,

– заметил Петреус.

Кроме того, он оценил логистику. По его мнению, оперативно проходит подвоз боеприпасов и медицинская эвакуация. Можно констатировать, что наше государство смогло выстроить систему, по которой происходит продвижение украинских сил.

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Наступление на Лиман

Доказательством того, что слова экс-главы ЦРУ правдивы, являются успехи ВСУ на Донетчине возле Лимана. Сейчас украинская армия заканчивает операцию по окружению оккупантов.

Наш беспилотник зафиксировал, что россияне вынуждены делать "тактическую перегруппировку" – или бежать из украинского города.

Достойно внимания – полное интервью с Дэвидом Петреусом: смотрите видео