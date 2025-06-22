Генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула в эфире 24 Канала отметил, что Владимир Путин убежден в своей победеи над Украиной, ведь именно так докладывает его военное командование. Россия и лично Путин живут в условиях, где он полностью контролирует информационный поток.

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Когда Путин осознает, что проигрывает

"Один из факторов, почему Украина, несмотря на то, что численно и ресурсно значительно уступает России, демонстрирует впечатляющие результаты в сдерживании этого государства, этой организации и качества управления. Но вы сделали замечательную работу, сдерживая эту сверхспособность", – сказал Дэвид Дептула.

Он объяснил, что на это есть множество причин. В частности, в России успехов достигают не благодаря профессионализму, а благодаря угодничеству руководству. Именно поэтому у Путина сформировалось ложное представление о том, что он побеждает, тогда как на самом деле терпит поражение и, вероятно, осознает это только в случае драматического краха.

У нас это называют выражением "пить воду из своей ванны". Это когда человек настолько оторван от реальности, что верит в собственные иллюзии. В России это явление стало институционализированным,

– сказал Дэвид Дептула.

Он подытожил, что в российской армии невозможно продвинуться службой благодаря заслугам или командным способностям. Путин уволил так много российских военных командиров, потому что они потерпели поражение. А поражение стало следствием ужасного управления, слабой подготовки и устаревшей военной доктрины.