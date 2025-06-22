Генерал-лейтенант Повітряних сил США у відставці Девід Дептула в ефірі 24 Каналу зазначив, що Владімір Путін переконаний у своїй перемозі над Україною, адже саме так доповідає його військове командування. Росія і особисто Путін живуть у умовах, де він повністю контролює інформаційний потік.

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Коли Путін усвідомить, що програє

"Один із факторів, чому Україна, незважаючи на те, що чисельно і ресурсно значно поступається Росії, демонструє вражаючі результати у стримуванні цієї держави, цієї організації та якості управління. Але ви зробили чудову роботу, стримуючи цю надздатність", – сказав Девід Дептула.

Він пояснив, що на це є безліч причин. Зокрема, у Росії успіхів досягають не завдяки професіоналізму, а завдяки догоджання керівництву. Саме тому у Путіна сформувалося хибне уявлення про те, що він перемагає, тоді як насправді зазнає поразки і, ймовірно, усвідомить це лише у разі драматичного краху.

У нас це називають виразом "пити воду зі своєї ванни". Це коли людина настільки відірвана від реальності, що вірить у власні ілюзії. У Росії це явище стало інституціоналізованим,

– сказав Девід Дептула.

Він підсумував, що у російській армії неможливо просунутися службою завдяки заслугам або командним здібностям. Путін звільнив так багато російських військових командирів, тому що вони зазнали поразки. А поразка стала наслідком жахливого управління, слабкої підготовки і застарілої військової доктрини.