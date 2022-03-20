Генерал США уверен, что Россию надо додавить и свергнуть режим Путина

Война должна закончиться переговорами. Однако их нужно вести с позиции силы, чтобы дожать Россию.

Ведь украинский суверенитет должен быть защищенным. Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале сказал генерал, экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес.

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Украинское будущее надо защитить

Журналистка спросила у генерала, сейчас ли самое время дожимать и пытаться нанести поражение режиму.

Российскому? Кремлю? Естественно,

– ответил он.

По словам Ходжеса, после Будапештского меморандума украинский суверенитет, украинский народ и будущее не защитили.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Будапештский меморандум "сгорел в огне" российских войск.

"Я не верю России. Думаю, что это решение украинского народа. Вы знаете историю, вы знаете своего врага лучше, чем кто-либо", – отметил экс-командующий США.

Интервью с Беном Ходжесом: смотрите видео