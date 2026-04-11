Генерал США раскрыл, от чего зависит сколько еще Путин будет вести войну

Переговоры Украины и России при посредничестве США продолжались много месяцев, но в итоге не приблизили стороны к заключению мирного соглашения. Поэтому для того, чтобы мир в Украине стал реальным, Западу нужно оказывать давление на Россию.

Об этом в разговоре с 24 Каналом подчеркнул генерал армии США в отставке Дэвид Петреус, объяснив, от каких факторов зависит способность Москвы продолжать войну. Он предположил, можно ли определить срок, когда, вероятно, закончатся боевые действия в Украине.

При каких условиях Россия не сможет нести бремя войны?

Петреус отметил, что на Россию нужно осуществлять еще большее давление, усиливая санкции, вводя новые ограничения и оказывая большую поддержку Украине. Все это должно заставить Владимира Путина признать, что прекращение боевых действий ему необходимо, поскольку Россия больше не сможет нести бремя этой безрассудной и жестокой войны.

"Сколько Россия сможет продолжать боевые действия зависит от ряда факторов. Например, будет ли возможно снова снизить цену на нефть до такого уровня, чтобы Кремль не получал сверхприбыли, как сейчас. А также, когда можно будет ввести дополнительные санкции против России без того, чтобы это вызвало проблемы из-за цен на нефть", – объяснил генерал в отставке.

К слову. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о необходимости получения Россией гарантии безопасности. Без их согласования не удастся урегулировать войну в Украине. В то же время Лавров отметил, что ЕС, который пытается присоединиться к переговорам, настаивает на гарантиях безопасности для Украины, что называет ключевым элементом мирного урегулирования. Однако, по словам главы российского МИД, никто в Евросоюзе "ни одного слова не сказал о гарантиях безопасности России".

Поэтому, по его мнению, нельзя точно сказать, что для этого понадобится, например, пять месяцев. Существуют и другие факторы, такие как способность Запада перекрыть часть поддержки, которую Россия получает от Китая в виде компонентов и материалов для вооружения. Кроме того, это зависит от того, удастся ли уменьшить экспортные возможности России, ударив по теневому флоту и страховым компаниям.

Это комплексная работа, и Европейский Союз за последние годы достиг очень впечатляющих результатов,

– подчеркнул Дэвид Петреус.

Он добавил, что после завершения выборов в Венгрии, вероятно, Украине выделят 90 миллиардов евро финансовой и экономической помощи, что позволит ей уверенно держаться еще 1,5 – 2 года.

Что происходит в России?