Про це у розмові з 24 Каналом наголосив генерал армії США у відставці Девід Петреус, пояснивши, від яких чинників залежить здатність Москви продовжувати війну. Він припустив, чи можна визначити термін, коли, імовірно, закінчаться бойові дії в Україні.

За яких умов Росія не зможе нести тягар війни?

Петреус наголосив, що на Росію потрібно здійснювати ще більший тиск, посилюючи санкції, запроваджуючи нові обмеження та надаючи велику підтримку Україні. Все це має змусити Володимира Путіна визнати, що припинення бойових дій йому необхідне, оскільки Росія більше не зможе нести тягар цієї безрозсудної та жорстокої війни.

"Скільки Росія зможе продовжувати бойові дії залежить від низки факторів. Наприклад, чи буде можливо знову знизити ціну на нафту до такого рівня, щоб Кремль не отримував надприбутки, як зараз. А також, коли можна буде запровадити додаткові санкції проти Росії без того, щоб це викликало проблеми через ціни на нафту", – пояснив генерал у відставці.

До слова. Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив про необхідність отримання Росією безпекові гарантії. Без їхнього узгодження не вдасться врегулювати війну в Україні. Водночас Лавров наголосив, що ЄС, який намагається долучитися до переговорів, наполягає на гарантіях безпеки для України, що називає ключовим елементом мирного врегулювання. Однак, за словами глави російського МЗС, ніхто у Євросоюзі "жодного слова не сказав про гарантії безпеки Росії".

Тому, на його думку, не можна точно сказати, що для цього знадобиться, наприклад, п'ять місяців. Існують й інші чинники, такі як здатність Заходу перекрити частину підтримки, яку Росія отримує від Китаю у вигляді компонентів та матеріалів для озброєння. Крім того, це залежить від того, чи вдасться зменшити експортні можливості Росії, вдаривши по тіньовому флоту та страхових компаніях.

Це комплексна робота, і Європейський Союз за останні роки досяг дуже вражаючих результатів,

– підкреслив Девід Петреус.

Він додав, що після завершення виборів в Угорщині, імовірно, Україні виділять 90 мільярдів євро фінансової та економічної допомоги, що дозволить їй впевнено триматися ще 1,5 – 2 роки.

Що відбувається у Росії?