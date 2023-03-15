Американский генерал уменьшил потери россиян: почему здесь нет зрады

На прошлой неделе на неком военном симпозиуме в Колорадо американский генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе, оценил потери сторон в самолетах в этой войне. По его словам, Украина сбила более 70 российских самолетов, а Россия – более 60 украинских.

Почему генерал назвал такие данные

Россияне, конечно, перевели это на русский. Получилось так, что Генштаб ВСУ завышает потери россиян, потому что, мол, ВСУ говорят о 300+ самолетах, а на самом деле всего 70. Айда!

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На самом деле американский генерал просто взял показатели с сайта Oryx – там как раз стоят потери по самолетам в соотношении 60/70. Скорее всего, генерал не знает о существовании Oryx. Ему подготовили речь – он сказал, как ему подготовили.

Другое дело, что данные брали из Oryx, особенно не вдаваясь в детали. Вся проблема подсчета потерь по самолетам-вертолетам в том, что часть из них мы никогда не увидим, а Oryx анализирует только документально подтвержденные потери.

Верю ли я в 300+ сбитых российских самолетов и 280+ вертолетов? Может быть, по такому количеству воздушных целей отработали и попали украинские ПВОшники. Часть бортов точно упала, часть – пораженные как-то дотащили до аэропорта. Несколько из них не дотянули до аэродрома, и нам об этом стало известно как о пограничных авариях российских бортов. Однако россияне никогда не признают это боевыми потерями, а мы это никак не докажем. Даже Oryx это не будет считать потерь в войне.

Трудности в подсчете уничтоженной авиации

Часть самолетов-вертолетов упала на оккупированной территории по линии фронта. То есть их документальные подтверждения мы увидим только после войны. В общем, проблема в подтверждениях потерь самолетов и вертолетов в том, что, если момент сбивания не сняли на камеру, то дальше нужно искать обломки и их фотографии. Дальше все зависит от того, что и куда упало.

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Несколько бортов наши сбили над морем, один точно с корабля – но этому нет подтверждения. Сбитый борт затонул, какие-то обломки где-то прибило к берегу – что-то доказать будет тяжело. То же касается всех водоемов – кроме видео сбивания российских вертолетов на подлете к Гостомелю в начале войны, нет никаких подтверждений.

Часть видео-подтверждений – это когда солдаты фоткают какое-то дикое пожарище, на котором даже трудно понять, будь то вертолет или самолет. Если после падения прошло несколько месяцев, то это кучка металлических деталей, разбросанных на гектары и поросших травой и кустарником. Через год вообще будет сложно понять, что это могло быть.

И это мы еще говорим о том случае, когда до земли самолет или вертолет долетают более или менее целыми. Если он взрывается в воздухе на высоте в несколько километров, то все разлетается на куски так, что трудно будет искать какое-нибудь пожарище или фюзеляж с красной звездой. Просто где-то по полям будет разбросана куча деталей.

В свою очередь, если повезет, то сбивать могут на видео с ПЗРК – и это исключение. Или видео, когда "сбивают" из кабины оператора "Осы"/"Бука"/С-300. Несколько таких видео мы уже видели. На экране радара что-то показывается, что-то куда-то летит – выстрел, пауза, взрыв, точка исчезает из радара, попали, все радуются. Такое Oryx не фиксирует. Но это и есть рутинная работа системы ПВО.

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Генералы США – люди, которым нужно что-то говорить

Итак, есть американский топовый генерал, который просто зацитировал показатели с сайта Oryx, анализирующего открытые источники. Это не секретная справка Пентагона по российским потерям, это просто оценка из открытых источников. Настоящие потери россиян в разы больше заявленных генералом потерь. Они точно гораздо ближе к показателям, которыми оперирует Генштаб ВСУ.

Не думайте, что все американские генералы точно знают все. Иногда они просто люди, и им нужно что-то говорить. То же касается западных политиков, журналистов и других комментаторов, охотно комментирующих потери сторон, не имея никаких инсайдов.