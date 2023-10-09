Может вызвать панику у врага: Сырский показал бронеавто, переработанное под командный пункт

Украина развивает технологии для того, чтобы более эффективно противостоять врагу на поле боя, уничтожая его. Был создан инновационный мобильный штаб, в котором могут отдавать команды высшие военные должностные лица нашего государства.

Интересно, что этот штаб был раньше бронемашиной. О нем в документальном проекте Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина. Фильм 2" рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, – информирует 24 Канал.

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Мобильный центр принятия решений

По словам генерала-полковника, этот автомобиль является фактически передвижным командным пунктом и местом работы для основных должностных лиц. Им пользуются и начальник артиллерии, и противовоздушной обороны, и разведки и другие командиры.

Бронеавтомобиль, переоборудованный под командно-штабную машину, используется при работе в полевых условиях. Эта машина осуществляет управление, передачу разной информации,

– сказал Сырский.

Внутри мобильного центра принятия решений есть экраны, на которые выводится информация о положении войск. Ее собирают беспилотные летательные аппараты над полем боевых действий.

Это мобильный вариант пункта управления. Эта машина позволяет передачу любой... Машина удобная, скоростная, осуществляет маневры и оборудована пулеметом Browning.

Сырский вспомнил, что несколько раз использовал этот автомобиль на Бахмутском направлении, а также заверил, что враги точно будут "впечатлены" этой машиной.

Генерал Сырский показал мобильный пункт управления изнутри: смотрите видео

Год после освобождения Харьковщины