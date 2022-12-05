Генерал Сырский оценил вероятность повторного вторжения россиян со стороны Беларуси
5 декабря 2022, 13:32Читати новину українською
Александр Сырский сообщил, что от российских захватчиков можно ждать всего. Генерал также сказал, есть ли угроза попытки нового наступления на Киев.
Соответствующую информацию командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 4 декабря, пишет 24 канал. Также он объяснил, какая ситуация сейчас на том направлении.
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Могут ли россияне снова напасть из Беларуси
В одну реку дважды не вступают, но у нас есть такой враг, что от него можно все, что угодно ожидать,
– сказал генерал.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что:
- когда началась полномасштабная война, то противник на территории Беларуси создал мощную наступательную группировку под видом учений;
- и в настоящее время такого нет.
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Угроза нападения со стороны Беларуси: важные новости
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в конце октября сообщил, что угроза нападения на Беларусь низкая, но все может быстро измениться.
- В конце ноября представитель Главного управления разведки Андрей Юсов объяснил, что если Лукашенко попытается вступить в войну против Украины, то это станет самоубийством для него и армии.
- Также Юсов объяснил, что информационно-психологические специальные операции обычно преследуют сразу несколько целей: посеять панику, нагнетать, дезориентировать ВСУ. Они выгодны России.
- Однако представитель разведки сказал, что говорить о том, что в ближайшее время Россия втянет Беларусь уже в наземную операцию не может.