Генерал Сырский оценил вероятность повторного вторжения россиян со стороны Беларуси

Александр Сырский сообщил, что от российских захватчиков можно ждать всего. Генерал также сказал, есть ли угроза попытки нового наступления на Киев.

Соответствующую информацию командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 4 декабря, пишет 24 канал. Также он объяснил, какая ситуация сейчас на том направлении.

Читайте также Россия и Беларусь изменили соглашение о военном сотрудничестве: Латушко озвучил возможные версии

Могут ли россияне снова напасть из Беларуси

В одну реку дважды не вступают, но у нас есть такой враг, что от него можно все, что угодно ожидать,

– сказал генерал.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что:

когда началась полномасштабная война, то противник на территории Беларуси создал мощную наступательную группировку под видом учений;

и в настоящее время такого нет.

Заметьте Россия накапливает союзные войска в Беларуси: существует ли угроза наступления

Угроза нападения со стороны Беларуси: важные новости