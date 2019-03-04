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      Генерал США спрогнозировал проблемы из-за российского бизнеса в Украине

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      Это может привести к проблемам, – генерал США о российском бизнесе в Украине
      Это может привести к проблемам, – генерал США о российском бизнесе в Украине / Фото из открытых источников

      В Украине есть девять основных компаний, управляющих портовыми терминалами. Шесть из них – российские, и это потенциально может привести к проблемам.

      Экс командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес назвал это уязвимостью, пишет "Радио Свобода".

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      Ходжес отмечает, что такие действия являются безрассудными во время войны в Украине. Когда украинскими портами управляют российские компании, это может привести к проблемам.

      Если бы я был солдатом, как сидит в окопе на Донбассе и противостоит российским военным и боевикам, которых тренирует и которым поставляет оружие Россия, мне было бы трудно объяснить, почему в тылу работает российский бизнес,
      – добавил он.

      Эксперт Центра анализа европейской политики также прокомментировал расследование о коррупционных схемах в "Укроборонпроме". Так, главное, чтобы следователи могли делать свою работу должным образом. Другой важный момент – независимость СМИ.

      "Важно, чтобы правительство работало прозрачно, а люди понимали, куда идут их деньги. Я также слышал об угрозах в адрес этих журналистов-расследователей, и я считаю, что это важная проблема", – считает Ходжес.

      Если виновных признают, то они должны быть наказаны по закону.

      Ходжес также предупреждал – скандал с хищениями в оборонном комплексе Украины грозит серьезными последствиями для отношений Украины с партнерами. В частности, теперь США могут усомниться в целесообразности поддержки государства.

      Что известно о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины?Команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала фильм, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

      Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Соглашения организовывались через три главные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко.

      Смотрите видео расследования о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины:

       
      КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ В "УКРОБОРОНПРОМЕ": ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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      Теги: Новости США Расследования Новости Украины Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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