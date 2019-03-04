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      Генерал США спрогнозував проблеми через російський бізнес в Україні

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      Це може призвести до проблем, – генерал США про російський бізнес в Україні
      Це може призвести до проблем, – генерал США про російський бізнес в Україні / Фото з відкритих джерел

      В Україні є дев’ять основних компаній, які управляють портовими терміналами. Шість з них – російські, і це потенційно може призвести до проблем.

      Екс- командувач сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес назвав це вразливістю, пише "Радіо Свобода".

      Читайте також: Конкретні цифри схем в "Укроборонпромі": на скільки мільйонів "хлопчики" обікрали державу

      Ходжес наголошує, що такі дії є нерозсудливими у час війни в Україні. Коли українськими портами керують російські компанії, це може призвести до проблем.

      Якби я був солдатом, як сидить в окопі на Донбасі і протистоїть російським військовим і бойовикам, яких тренує і яким постачає зброю Росія, мені було б важко пояснити, чому в тилу працює російський бізнес,
      – додав він.

      Експерт Центру аналізу європейської політики також прокоментував розслідування щодо корупційних схем в "Укроборонпромі". Так, головне, аби слідчі могли робити свою роботу належним чином. Інший важливий момент – незалежність медіа.

      "Важливо, щоб уряд працював прозоро, а люди розуміли, куди йдуть їхні гроші. Я також чув про погрози на адресу цих журналістів-розслідувачів, і я вважаю, що це важлива проблема", – вважає Ходжес.

      Якщо винних визнають, то вони мають бути покараними згідно з законом.

      Ходжес також попереджав – скандал із розкраданнями в оборонному комплексі України загрожує серйозними наслідками для взаємин України із партнерами. Зокрема, тепер США можуть засумніватись у доцільності підтримки держави.

      Що відомо про корупційні схеми в оборонному секторі України?
      Команда журналістських розслідувань Bihus.Info опублікувала фільм, к якому стверджується, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень. 

      Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Угоди організовувалися через три головні фірми-прокладки, а однією з подібних фірм нібито виступав завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку.

      Дивіться відео розслідування про корупційні схеми в оборонному секторі України:


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      Теги: Війна на Донбасі Розслідування Новини США Новини політики Новини України Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Джерело: 24 Канал
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