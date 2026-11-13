Встречали аплодисментами: генерала Сергея Дуку уже выпустили из СИЗО
За генерала Службы безопасности Украины Сергея Дуку внесли залог. 13 ноября стало известно, что его выпустили из СИЗО.
Об этом пишет 24 Канал.
Что известно?
Генерал-майора СБУ Сергея Дуку уволили из-под стражи. Произошло это после внесения залога в размере 65 миллионов гривен.
Адвокат подозреваемого Юрий Сухов заявил, что средства на залог его подзащитного вносили добровольно. По его словам, в большинстве своем деньги вносили сотрудники СБУ.
Сторона защиты рассказала, что Дуку уволили с должности, но он остается сотрудником Службы безопасности Украины. В то же время, Сухов заявил, что генерал находится в российском списке на уничтожение, поэтому его продолжает охранять спецподразделение "Альфа".
Адвокат считает подозрение Дуки необоснованным и сообщил, что защита подала апелляцию.
Генерал выходил из СИЗО под аплодисменты силовиков.
Сергея Дуку выпустили из-под стражи: смотрите видео
Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию во время операции "Карфаген". По данным следствия, ее участники регулярно давали взятки должностным лицам правоохранительных органов, чтобы те не препятствовали работе мошеннических колцентров и других незаконных предприятий.
А Сергей Дука, как тогдашний первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности, СБУ помогал организаторам группировки решать вопросы с правоохранителями, считает следствие. Сам генерал отрицает свою причастность к преступлениям.