В Москве происходит масштабная чистка генералов-коррупционеров. Разведка Британии рассказала детали ситуации.

В частности, об этом пишут в Министерстве обороны Великобритании в соцсети X (ранее твитер).

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В Москве происходит масштабная чистка генералов-коррупционеров

Как говорится в сводке, 7 октября 2024 года российские СМИ сообщили, что прокуратура выдвинула дополнительные обвинения против бывшего заместителя главы минобороны Тимура Иванова, который ранее был обвинен в апреле 2024 года.

Первое из этих дел касается хищения 200 миллионов рублей (в долларовом эквиваленте составляет около 2 миллионов) при закупке двух судов для паромной переправы через Керченский пролив, которые впоследствии были повреждены во время войны. Второе – хищение 3 миллиардов рублей (около 200 миллионов долларов) из банка "Интеркоммерц" при покупке иностранной валюты.

По данным разведки Британии, обвинения продолжают выдвигать против бывших высокопоставленных российских военных чиновников. Это происходит в рамках крупнейшего преследования высокопоставленных чиновников ниже уровня исполнительной власти или правительства.

Российские СМИ также сообщают, что 8 чиновников, имеющих генеральские звания, были уволены из таких ведомств, как следственный комитет, министерство по чрезвычайным ситуациям и федеральная служба исполнения наказаний. В сводке разведчиков говорится, что независимые российские СМИ предполагают, что это связано с обвинениями в коррупции.

"Если это правда, это может быть потенциальным индикатором того, что репрессии против коррупции выходят за пределы их прежней узкой направленности на оборонный сектор", – отмечают в Минобороны Великобритании.