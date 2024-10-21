Зокрема, про це пишуть в Міністерстві оборони Великої Британії у соцмережі X (раніше твітер).

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У Москві відбувається масштабна чистка генералів-корупціонерів

Як ідеться у зведенні, 7 жовтня 2024 року російські ЗМІ повідомили, що прокуратура висунула додаткові звинувачення проти колишнього заступника глави міноборони Тимура Іванова, якого раніше було звинувачено у квітні 2024 року.

Перша з цих справ стосується розкрадання 200 мільйонів рублів (в доларовому еквіваленті складає близько 2 мільйонів) під час закупівлі двох суден для поромної переправи через Керченську протоку, які згодом були пошкоджені під час війни. Друге – розкрадання 3 мільярдів рублів (близько 200 мільйонів доларів) із банку "Інтеркоммерц" при купівлі іноземної валюти.

За даними розвідки Британії, звинувачення продовжують висувати проти колишніх високопоставлених російських військових чиновників. Це відбувається в рамках найбільшого переслідування високопосадовців нижче за рівень виконавчої влади або уряду.

Російські ЗМІ також повідомляють, що 8 чиновників, які мають генеральські звання, було звільнено з таких відомств, як слідчий комітет, міністерство з надзвичайних ситуацій та федеральна служба виконання покарань. В зведенні розвідників ідеться, що незалежні російські ЗМІ припускають, що це пов'язано з обвинуваченнями в корупції.

"Якщо це правда, це може бути потенційним індикатором того, що репресії проти корупції виходять за межі їхньої колишньої вузької спрямованості на оборонний сектор", – зазначають у Міноборони Британії.