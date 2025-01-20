Бездействие во время захвата части Харьковщины: СМИ узнали имена задержанных генералов

ГБР совместно с СБУ продолжают работу и разоблачают тех, кто может вредить нашему государству. В частности, задержали двух генералов и половника.

Служащие задержали бригадного генерала Юрия Галушкина, генерал-лейтенанта Артура Горбенко и полковника Илью Лапина. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Кто эти задержанные

Их обвиняют в бездействии, которое привело к захвату части Харьковской области в 2024 году.

Своим халатным отношением к военной службе они позволили войскам России захватить часть территории Липецкой сельской тергромады Харьковского района.

Кроме этого, действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне их ответственности. Известно, что один из генералов неправильно определил позиции для бригады. Они не соответствовали ее боевым мощностям.

Юрий Галушкин возглавил ОТУВ "Харьков" в апреле 2024 года, однако был снят с должности после того, как Россия снова оккупировала часть Харьковской области. Артур Горбенко возглавлял 125 бригаду ТрО, однако в июне 2024 года заявил, что уходит с должности.

Илья Лапин возглавлял 415 стрелковый батальон.

Говорится о боевых действиях в мае 2024 года, когда россияне повторно пытались оккупировать Харьковскую область. Их удалось остановить, а ситуацию стабилизировать.